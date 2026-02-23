عميد طب القاهرة: رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والقطاعات خلال رمضان

عُقد مجلس كلية طب قصر العيني بقاعة علي باشا إبراهيم، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبحضور وكلاء الكلية، والمدير التنفيذي للمستشفيات، ومستشاري العميد، ورؤساء الأقسام العلمية، وممثلي أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية، وذلك في إطار انتظام انعقاد المجالس الدورية للكلية، ومتابعة سير العملية التعليمية والبحثية والطبية، ومناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية ذات الصلة بتطوير منظومة العمل داخل الكلية ومستشفياتها.

أكد على ضرورة رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والقطاعات، وضمان توافر جميع المستلزمات والأدوية والخامات الطبية، مع تواجد الأطقم الطبية والتمريضية بالتناوب على مدار اليوم والليل، إلى جانب تقديم التوعية والإرشاد الطبي للمترددين على العيادات الخارجية، خاصة من مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض المزمنة، مع مراعاة توافق النصائح الطبية مع الصيام لضمان سلامتهم الصحية.

قدم المجلس في جلسته التهنئة لأسرة الكلية بتأهلها ضمن أفضل عشر كليات حكومية بلغت التصفيات النهائية لجائزة مصر للتميز الحكومي (فئة الكليات الحكومية)، مؤكدًا أن هذا التأهل يعكس مسارًا مؤسسيًا منظمًا قائمًا على التطوير المستمر وتحسين الأداء.

كما هنأ المجلس جامعة القاهرة بتصدرها قائمة أفضل 10 جامعات مصرية، واحتلالها المركز (405) عالميًا ضمن تصنيف Webometrics Ranking of World Universities لعام 2026، إلى جانب تقدمها في تصنيف Times Higher Education – Subject Rankings لعام 2026، وحصول تخصص العلوم الطبية والصحية على المركز الأول محليًا ضمن الفئة (251–300 عالميًا).

وهنأ المجلس الجامعة بالإنجاز الأكاديمي الدولي غير المسبوق والمتمثل في تسجيل صفر حالات سحب أبحاث علمية خلال عام 2025، وفقًا لبيانات Retraction Watch، بما يعكس الالتزام الصارم بمعايير النزاهة العلمية.

كما هنأ المجلس أسرة الكلية والمستشفيات بحصول قصر العيني على المركز (27) عالميًا والثاني على مستوى قارة إفريقيا ضمن تصنيف Brand Finance لأفضل 250 مستشفى ومركزًا طبيًا أكاديميًا على مستوى العالم لعام 2026.

وهنأ المجلس الفريق العلمي برئاسة الدكتور مصطفى إبراهيم الشاذلي – رئيس قسم الأمراض الصدرية – لاختياره محررًا رئيسيًا ضمن ثلاثة محررين دوليين في إصدار الكتاب العلمي المرجعي الصادر عن دار النشر العالمية Springer Nature، تحت مظلة الجمعية الدولية للتهوية الميكانيكية غير النافذة.

كما هنأ المجلس الفريق الطبي بمستشفى الطوارئ لنجاحهم في إجراء تدخل جراحي بالغ الدقة لإنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 18 عامًا إثر إصابة نافذة بالرأس، وهنأ فريق الإيكمو بمستشفى الطوارئ لنجاحه في إنقاذ سيدة حامل من فشل تنفسي حاد ورفعها من جهاز التنفس الصناعي.

خلال المجلس، أعلن الدكتور حسام صلاح مراد فتح باب التقدم للدبلومة المهنية في طب الكوارث اعتبارًا من بداية شهر مارس 2026، «تأتي هذه الدبلومة المهنية في طب الكوارث بالتعاون بين كلية طب قصر العيني والأكاديمية الطبية العسكرية، بهدف إعداد كوادر طبية مؤهلة للتعامل مع الأزمات والكوارث المختلفة وفق أحدث المعايير العلمية، مع التركيز على التدريب العملي وتطوير مهارات اتخاذ القرار في الحالات الحرجة، بما يسهم في رفع جاهزية المستشفيات والكادر الطبي على حد سواء».

أعلن صلاح عن اعتماد منهجية تطوير المناهج طبقا للنقاط المعتمدة لكل مقرر بيما يتناسب مع الوقت الزمني ويحقق المحتوي العلمي الحديث المستهدف لتخريج طبيب يتمتع بمهارات اكاديمية و إكلينيكية محدثة تحقق تطلعات الدولة في القطاع الصحي، موكدآ ان تطوير المناهج التزام مؤسسسي، يضمن قدره قصر العيني، على المنافسة الدولية والريادة.

وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلية طب قصر العيني والبرنامج الفرنسي بجامعة مولدوفا، وذلك بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمهارات بين المهنيين الصحيين والمتدربين وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن دعم التعاون التنظيمي والإداري بين الطرفين بما يخدم العملية التعليمية والبحثية.