بروكسل: دبلوماسيون أوروبيون يبحثون مع ملادينوف اليوم إعادة إعمارغزة

من المقرر أن يجتمع كبار دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، في بروكسل اليوم الاثنين، مع مدير "مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف، بعد تبنيهم المتذبذب والمثير للجدل لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تأمين وإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

ومن المقرر أن يجتمع الدبلوماسي البلغاري والمبعوث الأممي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة مجلس السلام، مع مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ووزراء خارجية دول التكتل الـ27.

ومن المتوقع أن يناقش الدبلوماسيون الأوروبيون الحرب في أوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وتعد كل من المجر وبلغاريا، العضوان في الاتحاد الأوروبي، عضوين كاملين في المجلس، إلى جانب دول مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي هي تركيا وكوسوفو وألبانيا.

وأرسلت 12 دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي مراقبين إلى الاجتماع الافتتاحي الذي عقد في واشنطن الخميس الماضي، وهي: النمسا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وفنلندا، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا.

ورفع علم الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع إلى جانب أعلام الدول الأعضاء والمراقبة.