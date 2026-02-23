أوكرانيا: عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي يتجاوز مليون و260 ألفا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و260 ألفا و500 فرد، من بينهم 720 قتلوا أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و696 دبابة، و24082 مركبة قتالية مدرعة، و37 ألفا و510 أنظمة مدفعية، و1654 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1304 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و348 مروحية، و143 ألفا و878 طائرة مسيرة، و4347 صواريخ كروز، و29 سفينة حربية، وغواصتين، و79 ألفا و636 من المركبات وخزانات الوقود، و4073 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.