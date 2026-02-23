وكالة ناسا تعيد صاروخا تعتزم إرساله إلى القمر لإجراء مزيد من أعمال الإصلاح قبل إطلاقه

من المقرر نقل صاروخ الوكالة الوطنية للفضاء والطيران (ناسا) العملاق الذي تعتزم إرساله إلى القمر من منصة الإطلاق إلى حظيرة الصواريخ هذا الأسبوع لإجراء مزيد من أعمال الإصلاح، بعد أن تم إيقاف إطلاقه حتى أبريل القادم على الأقل، وذلك قبل صعود الرواد على متنه.

وأفادت وكالة ناسا، اليوم الأحد، أنها تستهدف بعد غد الثلاثاء إجراء عملية النقل البطيء للصاروخ لمسافة أربعة أميال (4ر6 كيلومتر) عبر مركز كينيدي للفضاء، شريطة أن تسمح الأحوال الجوية بذلك.

وكانت وكالة ناسا بالكاد قد أنهت اختبارات متكررة للتزود بالوقود يوم الخميس الماضي، لضمان إيقاف تسرب وقود الهيدروجين الخطير، عندما ظهرت مشكلة أخرى.

وهذه المرة، حدث عطل في نظام الهيليوم في الصاروخ، مما زاد من تأخير أول رحلة لرواد الفضاء إلى القمر منذ أكثر من نصف قرن.

وكان المهندسون قد نجحوا للتو في السيطرة على تسريب الهيدروجين وحددوا بالفعل موعد الإطلاق في 6 مارس القادم – أي بعد شهر من الموعد المحدد – عندما ظهرت مشكلة الهيليوم.

وحدث عطل في تدفق الهيليوم إلى المرحلة العليا للصاروخ، حيث يعد الهيليوم ضروريا لتنظيف المحركات وتوفير الضغط في خزانات الوقود.

وقالت وكالة ناسا في بيان إن: "إعادة الصاروخ إلى مبنى تجميع المركبات في مركز كينيدي ضروري لتحديد سبب المشكلة وإصلاحها."