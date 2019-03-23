تنوي فرنسا مضاعفة أسطولها من مركبات الاستطلاع العسكري الخفيف / VBMR / وذلك في إطار برنامج يتكلف 12 مليار دولار أمريكي لتحديث القوات المسلحة الفرنسية أطلقت عليه الحكومة الفرنسية / العقرب / وينتهى في العام 2025.

وبموجب الخطة ستكون فرنسا حائزة لنحو 978 مركبة استطلاع من هذا الطراز المتطور القادر على التعامل في ميادين القتال التقليدية وفي مجالات مكافحة الإرهاب، وفضلا عن ذلك فأنها مجهزة بإمكانية النقل والتحريك على متن طائرات النقل الثقيل / سى – 130 /.

و تتميز مركبات الاستطلاع التي تنوى فرنسا الاستزادة منها بالقدرة على السير بسرعة 100 كم في الساعة وعمل التغطية الاستطلاعية اللازمة للعدو لمسافة 600 كم ، كما تتميز بخفة وزنها الذي لا يتعدى 17 طنا للمركبة الواحدة، والمركبات مزودة كذلك بمدفع رشاش من عيار 62ر7 مم و بواعث الدفع الدخاني لعمل ستائر الاختباء والمناورة ميدانيا.

وستبدأ فرنسا في تلقى المركبات الاستطلاعية من الولايات المتحدة بحلول 2022 كدفعة أولى تليها دفعة ثانية بعدد 489 مركبة بحلول العام 2025 ، كما تنوى فرنسا التزود بعدد يفوق 1500 مركبة من هذا الطراز من النوعية الخاصة بنقل المشاة المميكنين من الولايات المتحدة وذلك في إطار خطة الإحلال والتجديد الفرنسية لوحداتها البرية المقاتلة والتي تمتلك 2700 عربة نقل جند مدرعة يرجع تاريخ إنتاج بعضها إلى أربعين عاما.