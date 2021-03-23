نقابة عمال المعادن بألمانيا تهدد فولكس فاجن بإضرابات تحذيرية

أعلنت نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال"، اليوم الثلاثاء، تنظيم إضرابات تحذيرية جديدة في شركة فولكس فاجن غدا الأربعاء بسبب تعثر المفاوضات الخاصة بزيادة أجور العاملين.



جاء ذلك بعد انتهاء الجولة الرابعة من المحادثات بين الجانبين دون نتيجة، ولفتت النقابة إلى أن الإضرابات هذه المرة ستتم في المصنع الرئيسي للشاحنات الخفيفة لفولكس فاجن في مدينة هانوفر.



وكان العاملون طالبوا الشركة بتقديم عرض محدد لزيادة الأجور، ومن المنتظر أن يتم إعلان تفاصيل هذه النقطة في وقت لاحق من اليوم.



وتطالب النقابة لأكثر من 120 ألف عامل في مصانع فولكس فاجن غرب ألمانيا بزيادة بنسبة 4% في الأجور وتوسيع إمكانية تحويل مستحقاتهم إلى أيام عطلات فضلا عن تقديم تعهدات جديدة تتعلق بالتدريب.



كان ارنه مايسفينكل كبير مفاوضي فولكس فاجن صرح مؤخرا بقوله: "نحن مستعدون للتفاوض ونود أن نتوصل إلى نتيجة تتوافق مع المستقبل".