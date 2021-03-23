القوات العراقية تلقي القبض على 8 إرهابيين من داعش بينهم قيادي

ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على 8 عناصر من عصابات داعش الإرهابية، في عموم البلاد.

وذكر جهاز مُكافحة الإرهاب العراقي -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- أنه يواصل جهوده التي تهدف لمُلاحقة بقايا عصابات داعـش الإرهابية، حيث نفذت القوات سلسلة من العمليات الناجحة إحداها كان في أقليم كُردستان، مضيفا أنه بالتنسيق مع فوج مُكافحة إرهاب السُليمانية من الإطاحة بهدفين في حلبجة بعد توفير المعلومات الاستخبارية.

وأشار الجهاز إلى أنه تم إلقاء القبض على عنصرين من داعـش في مخمور والشرقاط اشتركا بتنفيذ هجمات على نقاط القوات الأمنية.

وأضاف أنه وجه ضربة موجعة إلى العصابات الإرهابية من خلال الإطاحة بما يُسمى "أمني قاطع العظيم" والإرهابي "أبو ياسر"، الذي تم إلقاء القبض عليه رفقة أحد مُرافقيه في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد.

وأكد جهاز مُكافحة الإرهاب أن عناصرها اختتمت سلسلة عملياتها بإلقاء القبض على إرهابي من عصابات داعـش غرب بغداد، ليصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من خلاله إلى 8 عناصر.