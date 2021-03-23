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قاد إيهاب جلال المدير الفني الجديد للنادي الإسماعيلي، أول تدريباته الفريق اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية، والذى استمر لما يزيد عن ساعتين، ضمن برنامج الاعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدوري العام.

وجاءت أبرز لقطات المران على النحو التالي:

* ركز إيهاب جلال على تحفيظ اللاعبين ملامح من استراتيجيته الفنية والتكتيكية من خلال تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات وإقامة تدريبات على الاستحواذ مع كيفية الحفاظ الكرة وتجنب فقدانها وسبل تنفيذ الضغط العالى.

* تم إيقاف المران عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء التى وقع فيها لاعبى الفريق أثناء تنفيذ الخطط الفنية.

* المران اشتمل أيضا على تدريبات خاصة للمهاجمين وكيفية ترجمة الفرص لأهداف مع منح توجيهات خاصة على خلق الفرص.

* المران تطرق لاقامة وحدات بدنية مكثفة ، سعيا للإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

* حديث مطول جمع بين مصطفي كمال مدرب حراس المرمي والحراس قبل بداية المران للتأكيد على ثقته فى قدراتهم ، قبل أن يتم إقامة تدريبات قوية وسط إصرار من كل حارس على إثبات تألقه.

* تدريبات تأهيلية للخماسي محمد صادق و محمد الشامي و محمد هاشم و مروان الصحراوي و عماد حمدي.

* حديث جمع إيهاب جلال و كلا من محمد الشامي وعمر الوحش قبل انطلاق المران.