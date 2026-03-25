رويترز عن مصادر: إيران أبلغت وسطاء بضرورة إدراج لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن إيران أبلغت وسطاء بضرورة إدراج لبنان بأي اتفاق لوقف إطلاق النار مع أمريكا وإسرائيل.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر إقليمية، أن "إيران أبلغت وسطاء بضرورة إدراج لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع أمريكا وإسرائيل، مؤكدة أن "إيران ربطت إنهاء الحرب بوقف الهجوم الإسرائيلي على حزب الله".

وأضافت، أن "حزب الله تلقى ضمانات إيرانية بشأن إدراجه في أي اتفاق أوسع".

وذكرت رويترز نقلا عن عن مسئول بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إنهاء أنشطة وكلاء إيران ونزع سلاح حزب الله أمر حاسم لضمان استقرار لبنان والمنطقة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على الاستراتيجية الإسرائيلية بأن هجمات إسرائيل على حزب الله ستستمر غالبا بعد الحرب مع إيران.