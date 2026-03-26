فيفا يوقف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات حمدي النقاز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن إيقاف قيد النادي الإسماعيلي لمدة 3 فترات رسمية، نتيجة عدم سداد مستحقات اللاعب التونسي السابق حمدي النقاز.

وأظهر آخر تحديث لسيستم «فيفا» أن قيمة المستحقات تبلغ 470 ألف دولار، بعدما حصل النقاز على حكم قضائي يثبت حقوقه المالية بعد رحيله عن الفريق في موسم 2022، خلال ولاية مجلس إدارة يحيي الكومي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وتعد قضية النقاز واحدة من بين خمس قضايا مالية عالقة على النادي، يتصدرها كل من التونسي فراس شواط، الإيفواري جون موريل، الجزائري محمد بن خماسة، حمدي النقاز، والمالي محمد لامين كونيه.