قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إن البلاد وصلت الآن إلى ذروة حالة عدم الاستقرار القوية في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن أهم عناصرها تساقط الأمطار المصحوبة بحبات البرد.

وأضافت خلال تصريحات لـ «Extra News» أن الساعات المقبلة ستشهد استمرار فرص سقوط الأمطار بشكل متقطع حتى صباح يوم الخميس، لافتة إلى أن شدة الأمطار تتراوح ما بين المتوسطة والغزيرة والرعدية، وتطال مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، بالإضافة إلى بعض محافظات شمال الصعيد التي تشمل الفيوم وبني سويف والمنيا.

ونوهت أن المحافظات الساحلية ستكون الأكثر تأثرا بغزارة الأمطار والرعد وتساقط حبات البرد، ولا سيما مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وحذرت من احتمالية تشكل السيول خلال الساعات المقبلة على سيناء، وشمال محافظة البحر الأحمر، وخليج السويس، وخليج العقبة، نتيجة الطبيعة الجبلية وغزارة الهطول المطري، مشددة على ضرورة توخي الحذر الشديد خلال الساعات القادمة.

وأشارت إلى أن المنخفض الجوي لا يزال يؤثر على الأجواء مع تحركه من الغرب باتجاه الشرق مع استمرار الأمطار الرعدية والغزيرة خلال الساعات المقبلة على محافظات شمال البلاد، مؤكدة أن حدة تساقط الأمطار ستبدأ في التراجع مع صباح يوم الخميس، ويبدأ التحسن النسبي في الأحوال الجوية مساء الخميس.

ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن الأشجار والمباني المتهالكة وأعمدة الإنارة، مشددة على أهمية القيادة بهدوء تام وحذر شديد على الطرق السريعة لتجنب مخاطر تجمعات المياه، مع ضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ومتابعة حديثات النشرات الجوية.