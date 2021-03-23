تونس تسجل 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أدنى حصيلة يومية منذ سبتمبر 2020

سجلت تونس 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أدنى حصيلة يومية منذ ستة أشهر.

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة التونسية اليوم الإثنين، أصيب 217 شخصا بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد المصابين في البلاد 245 ألفا و923، شفي من بينهم 213 ألفا و106 مرضى.

وتسبب الوباء في وفاة 23 مصابا في حصيلة يومية جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 8569.

وهذه أدنى حصيلة إصابات يومية تعرفها تونس منذ يوم 8 سبتمبر حينما سجلت يومها 293 إصابة في يوم واحد ومن ثم تصاعد عدد الاصابات بشكل متسارع في الموجة الثانية للوباء ليبلغ معدلات يومية بأكثر من 2500 إصابة.

وبدأت أعداد المصابين بالانحسار منذ منتصف فبراير الماضي.

وفي منتصف الشهر الجاري، قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي إن الوضع الوبائي في استقرار مع تسجيل تراجع في نسبة الإشغال بغرف الإنعاش لمرضى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) إلى مستوى 65 بالمئة بعد أن كانت في حدود 85 بالمئة قبل شهر.

وبدأت تونس حملة التطعيم ضد الفيروس منذ يوم 13 من الشهر الجاري لتشمل أولا العاملين بالقطاع الصحي حتى نهاية الشهر. وقالت الحكومة إنها تأمل تطعيم نصف سكان البلاد البالغ عددهم قرابة 11 مليون نسمة.