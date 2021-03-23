 الصين تستدعي رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لتقديم احتجاج بسبب عقوبات شينجيانغ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تستدعي رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لتقديم احتجاج بسبب عقوبات شينجيانغ

بكين - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 9:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 9:53 ص

استدعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى الصين؛ لتقديم احتجاج شديد بشأن العقوبات الأوروبية المتعلقة بمنطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي الصين.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية -في بيان اليوم- أن "نائب وزير الخارجية الصيني تشين قانغ استدعى رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى الصين؛ لتقديم احتجاج شديد بشأن العقوبات الأحادية المفروضة على الصين بسبب شينجيانغ، وأبلغه بإجراءات الصين المضادة".

وحث قانغ الاتحاد الأوروبي -وفقا للبيان- على تصحيح الأخطاء قبل إلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات الثنائية.

وكانت الصين أعلنت -مساء أمس- فرض عقوبات على 10 أفراد و4 كيانات تابعة للاتحاد الأوروبي، ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي على أفراد وكيانات صينية بشأن قضايا "حقوق الإنسان" في شينجيانغ.


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