الأربعاء 8 أبريل 2026 8:39 ص القاهرة
الأسواق العالمية ترتفع وهبوط قياسي للنفط بعد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران


نشر في: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 8:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 8:35 ص

هوت أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل، وقفزت الأسواق الآسيوية وعقود الأسهم الأمريكية المستقبلية بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على هدنة لمدة أسبوعين تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز.

وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 8ر4%، بينما حقق مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مكاسب بنسبة 6ر5%. وارتفعت عقود مؤشر ستاندارد آند بورز 500 المستقبلية بنسبة 3ر2% حتى الساعة 0930 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما سجلت عقود داو المستقبلية ارتفاعا بنسبة 2%، بحسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وانخفضت عقود خام النفط الأمريكي بنسبة 3ر14% لتصل إلى 83ر96 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 3ر13% إلى 74ر94 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بشكل حاد بسبب الحرب التي عطلت إنتاج ونقل النفط في الخليج. ويخرج جزء كبير من هذا النفط عبر مضيق هرمز للوصول إلى العملاء حول العالم، لكن إيران كانت قد حجبت المرور عن "الأعداء".


