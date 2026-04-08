أستراليا ترحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

رحب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وبإعادة فتح مضيق هرمز، قائلا إن هذه الخطوة قد تساعد في التوصل إلى نهاية دائمة للنزاع الذي عطل إمدادات النفط العالمية ودفع أسعار الوقود إلى الارتفاع.

وقال ألبانيز لقناة سكاي نيوز اليوم الأربعاء: "هذه أخبار إيجابية. لقد كنا ندعو إلى خفض التصعيد منذ بعض الوقت". وأضاف: "نحن نشهد بالفعل تأثيرا كبيرا لحرب تدور على الجانب الآخر من العالم، لكنها تؤثر على الأستراليين هنا".

وأضاف رئيس الوزراء: "هذا أمر إيجابي للغاية، ونأمل أن يؤدي إلى خفض دائم للتصعيد وإنهاء النزاع، والتوصل إلى تسوية تسمح للعالم بالمضي قدما".

وكانت أستراليا قد خفضت مؤخرا الضرائب على الوقود إلى النصف بشكل مؤقت، وسحبت كميات من البنزين من احتياطيات الطوارئ في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. وتتأثر البلاد بشدة بأي اضطرابات في الإمدادات العالمية، لأنها تستورد معظم احتياجاتها من الوقود ولا تمتلك سوى احتياطيات استراتيجية محدودة نسبيا.