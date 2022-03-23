مسؤول: إيطاليا لا تميل لسداد قيمة مشترياتها من الغاز الروسي بالروبل

قال فرانسيسكو جيافازي مستشار رئيس ورزاء إيطاليا ماريو دراجي إن بلاده لا تميل لفكرة سداد قيمة مشترياتها من الغاز الطبيعي من روسيا بعملتها المحلية الروبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيافازي قوله على هامش مشاركته في مؤتمر بمدينة ميلانو الإيطالية القول إن سداد قيمة المشتريات بالروبل سيكون طريقة لهروب روسيا من العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن روسيا سوف تطلب من الدول التي وصفها "بغير الصديقة" الدفع مقابل الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية، بحسب ما ذكرته وكالة انترفاكس اليوم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن انترفاكس تصريح بوتين بأنه تم إصدار الأوامر للبنك المركزي والحكومة بوضع خطة للتعامل مع أوروبا بالروبل خلال أسبوع.

وأضاف بوتين أن روسيا سوف تستمر في توريد الغاز، ولكنها سوف تغير عملة الدفع فقط.

وقالت كيرستين هوتنر خبيرة السلع بمجموعة القطاع المصرفي الاستثماري السويسرية "فينتوبل" إن نحو 60 % من صادرات الغاز الروسي يتم دفع مقابلها باليورو، والباقي يتم سداده بالدولار. وذكرت أنه من غير الواضح ما إذا كان يمكن تحويل العقود إلى الروبل سريعا وما إذا كان بإمكان المستوردين أن يحصلوا على الروبلات الآن، نظرا للعقوبات المفروضة على البنوك الروسية.

ومن ناحيته، قال ألفريد ستيرن، الرئيس التنفيذي لشركة "أو إم في" النمساوية للطاقة أن الشركة ليست لديها أي خطط للدفع بالروبل.

وأضاف في تصريحات لقناة "بول 24": "غير مسموح لي أن أقوم بشيء كهذا"، مشيرا إلى أن العقود الحالية تنص على الدفع باليورو.

واتهم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخرق التعاقدات بعد إعلانه تحصيل مدفوعات توريدات الغاز الروسي بالروبل.

وقال نائب المستشار أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الألمانية ستجري مشاورات مع شركاء أوروبيين حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يوضح مرة أخرى أن روسيا ليست شريكا مستقرا.