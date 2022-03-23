ضبطت مباحث التموين في القليوبية خلال حملة مكبرة على الأسواق ومحلات البقالة 20 طن دقيق للبيع بأزيد من التسعيرة المقررة و5 أطنان زيت طعام دون بيانات ومجهول المصدر.

كما تم ضبط 6 أطنان منظفات صناعية متعددة الأغراض غير مطابقة للمواصفات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط 20 طن دقيق في مخزن ومحل لقيام صاحبهما بالبيع بأزيد من التسعيرة المقررة وضبط مخزن لإنتاج، وتعبئة السلع الغذائية دون ترخيص عثر به على 5 أطنان زيت طعام دون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

كما تمكنت الحملة من ضبط طن أرز مجهول المصدر، وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، وكذلك 500 كيلو جرام من السكر مجهول المصدر وبدون فواتير بمخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص.

فيما تمكنت الحملة من ضبط مخزن لتجارة المنظفات الصناعية به 6 أطنان منظفات صناعية متعددة الأغراض دون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق.