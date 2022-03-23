واشنطن تدين حكم السجن الجديد الصادر بحق نافالني

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أدانت الحكومة الأمريكية الحكم الجديد الصادر بحق زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني بالسجن تسع سنوات ووصفته بأنه "غريب".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "هذا الحكم الغريب بالسجن هو استمرار لهجوم الكرملين المستمر منذ سنوات على نافالني وعلى حركته من أجل الشفافية والمساءلة الحكومية".

وأضاف برايس: "بالطبع، جريمة نافالني الحقيقية في نظر الكرملين هي عمله كناشط مناهض للفساد وسياسي معارض، والذي وصفته السلطات الروسية هو وشركاءه بأنهم متطرفون".

وطالبت الحكومة الأمريكية مرة أخرى بالإفراج الفوري عن نافالني.

وقضت محكمة روسية بسجن نافالني تسع سنوات أمس الثلاثاء. وقال محام لنافالني إن جميع الأحكام السابقة ضد الرجل/ 45 عاما/ أدرجت في عقوبة السجن الجديدة.

وكان نافالني يقضي بالفعل حكما بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر على الأقل في معسكر اعتقال في بوكروف/ نحو 100 كم شرق موسكو/.