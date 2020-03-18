الضرائب: قرار رفع حد الإعفاء الضريبي لا يسري على دخل الأشخاص الطبيعيين

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه، موضحًا أن الضريبة صفر على الشخص الذي يصل دخله السنوي إلى 30 ألف جنيه.

وأضاف محروس، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «أون»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار «يستدعي تعديل مادة 13 بند 1، والمادة 8 من أحكام قانون الضريبة على الدخل 91 لعام 2005».

وأوضح أن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي خاص بالموظفين في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، مضيفًا أن هذا القرار لا يسري على دخل الأشخاص الطبيعيين، سواء كان تجاريًا أو مهنيًا أو صناعيًا أو ثروة عقارية.

وأعلنت الحكومة، حزمة من القرارات التي من بينها زيادة الرواتب والمعاشات لتتواكب مع أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، زيادة عدد الأسر ضمن معاشات تكافل وكرامة، ورفع حد الإعفاء الضريبي، كما شملت القرارات زيادة المعاشات بنسبة 13% بداية من 1 أبريل بدلا من 1 يوليو بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، فضلا عن تبكير زيادة الرواتب بالدولة.