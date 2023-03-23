واصل الآلاف من الفلسطينيين، الرباط بالمسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.



وأفادت مصادر محلية بأن آلاف الفلسطينيين توافدوا إلى المسجد الأقصى اليوم رغم إجراءات وتضييقات الاحتلال "الإسرائيلي"، وفقا لوكالة "شهاب" الفلسطينية.



وقالت المصادر إن المرابطين أفطروا في باحات المسجد الأقصى عقب آداء صلاة المغرب، ثم أدوا صلاتي العشاء والتراويح.



وأحيا المصلون، اليوم الخميس، ثاني صلاة تراويح في المسجد الأقصى المبارك في أول أيام شهر رمضان المبارك.



وكان مقدسيون قد أطلقوا دعوات للمشاركة في حملة (سنُفطر في القدس)، لحث الفلسطينيين للإفطار في المسجد الأقصى والأزقة المحيطة به، خلال شهر رمضان.



وتهدف الحملة لتكثيف التواجد في أزقة القدس خلال الشهر الكريم، وإعمار المسجد بالمصلين والمرابطين، في إطار إثبات الحق الفلسطيني بالمدينة وكل مقدساتها.



وحث ملتقى علماء فلسطين ودعاتها، جميع أبناء شعبنا على الاعتكاف والرباط في المسجد الأقصى المبارك طوال شهر رمضان، وفي أيام الاقتحامات الإسرائيلية المكثفة بشكل خاص.