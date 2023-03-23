ضبط 4 مخابز بلدية لتصرفها في 272 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة بقيادة مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية على المخابز والأسواق بمركزي دمنهور، وشبراخيت.

وأسفرت عن ضبط مخبزين بدمنهور قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جراما للرغيف الواحد، وجاري تطبيق لائحة الجزاءات عليهما وغلقهما لمدة شهر، مع إسناد حصتهما لمخابز أخرى،

وضبط 3 مخابز لتصرفها في 180 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وضبط 8 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن.

كما تم تحرير 4 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، وتحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد ووزن وسعر الرغيف.

كما تم ضبط مخبز بلدي بمركز شبراخيت تصرف في 92 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، ومخبز بلدي مدعم قام بإنتاج خبز ناقص، ومخبزين بلدي توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، و4 مخابز بلدية لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وكذا وزن وقطر وسعر الرغيف، وضبط 1200 كيس ملح طعام مجهول المصدر، و1000 كيلو جرام أسمدة زراعية مجهولة المصدر، و15 شيكارة ملح طعام مجهولة المصدر.

كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.