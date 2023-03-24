أوكرانيا: نحتاج إلى 411 مليار دولار لإعادة الإعمار في البلاد

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الخميس، أن بلاده تحتاج 411 مليار دولار لإعادة الإعمار حتى الآن.

وقال شميهال - وفقًا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية - "إن هذا المبلغ لا يشمل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمساكن والشركات في المناطق المحتلة مؤقتًا".

وتابع: "بالتعاون مع البنك الدولي، قدمنا اليوم التقييم المنقح للأضرار السريعة واحتياجات التعافي"، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم تحديث تلك البيانات عند تحرير قوات الدفاع الأوكراني لها، كما يتوقع أن تبدأ الحكومة على الفور في أعمال التجديد داخل هذه المناطق.

وأعرب رئيس الوزراء الأوكراني، عن شكره للبنك الدولي على التحليل المحدث والشامل الذي سيصبح أداة مهمة لأوكرانيا وشركائها في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، مضيفًا أن المرحلة الثانية من تقييم الأضرار السريعة واحتياجات التعافي تعد عنصرًا مهمًا في استراتيجية إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وأضاف: "البنية التحتية للطاقة، والإسكان، والبنية التحتية الحيوية، والاقتصاد، وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية هي أولوياتنا الخمس لهذا العام وقد تم بالفعل الانتهاء من بعض أعمال إعادة الإعمار، وأنا ممتن لشركائنا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبنك الدولي على ذلك".