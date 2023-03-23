سلمى أبو ضيف تتبع الجن إلى المغارة في الحلقة الثانية من المداح

كشفت الحلقة الثانية من مسلسل "المداح: أسطورة العشق" عن ذهاب أمينة (سلمى أبو ضيف) مرة أخرى إلى المغارة، حيث تتبعت خطوات الجن، وخرجت دون علم أهلها، لتعود إلى منزلها بعدما أدركت ما فعلته بالمغارة دون وعيٍ منها.

وحكت أمينة لخالها عما تشعر به عندما تتحرك بغير إرادتها، وأخبرته بأنها تريد الانتحار؛ حتى تتخلص من هذا الشعور السيء، في الوقت الذي تنتظر فيه الشيخ صابر (حماده هلال) من أجل إنقاذها.

وتقوم سلمى أبو ضيف ضمن أحداث المسلسل بشخصية أمينة، وهي فتاة صعيدية تركها خطيبها فجأة، حتى اكتشف أهلها أنها حامل من جنٍ عاشق، فتحاول طرده من جسدها.

ويُعرض مسلسل "المداح: أسطورة العشق" حصريًا على قناة إم بي سي مصر، وذلك في تمام الساعة 8 مساءً.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم: حمادة هلال، وخالد زكي، ومحمد رياض، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، ولوسي، ورانيا فريد شوقي، وهو من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وفي الوقت نفسه، تنافس سلمى أبو ضيف في موسم رمضان بمسلسل "رسالة الإمام"، المقرر عرضه على قناة CBC ومنصة Watch It، ويشارك في بطولة المسلسل النجوم: خالد النبوي، وأروى جودة، ونضال الشافعي، ووليد فواز، وجيهان خليل، وأحمد الرافعي، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج ليث حجو.

وتنتظر الفنانة سلمى أبو ضيف عرض حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل" مع الفنانة غادة عبد الرازق، وأيضا مسلسل "ما بين السطور" مع الفنانة صبا مبارك.