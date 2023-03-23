مي عمر عن مسلسل علاقة مشروعة: ممتلئ بالمشاعر والأحاسيس

كشفت الفنانة مي عمر عن دورها في مسلسل «علاقة مشروعة»، مؤكدة أنه مختلف كلية عن أية أدوار سابقة لها، وأنه ثاني تعاون يجمعها بالفنان الكبير ياسر جلال.

وقالت: «ثاني تعاون لي مع ياسر جلال علاقة مشروعة مسلسل مختلف لا يشبه وهو خليط اجتماعي وتشويقي ورومانسي خليط من أشياء كثيرة وتداخل في كثير من النقاط والمشاعر».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة «أون»: «المختلف في مسلسل علاقة مشروعة أن الشخصيات من الصعب تحديد طيبتها من شرها»، قائلة: «مسلسل علاقة مشروعة فيه مشاعر وأحاسيس كتير، والشخصيات صعب تحددي هي طيبة ولا شريرة».

وتابعت مي عمر عن تجربة 15 حلقة: «الفنانة مي عمر:» مش قلقانة من مسلسل 15 حلقة، والمهم هو مكتوب إزاي؟ فيه نوعية أعمال تستحق أن تكون أحداثها في 30 حلقة، وبعضها يستحق 15 فقط، كل عمل وله بناؤه وده كويس عشان ما يبقاش فيه مط في الأحداث وتكون عملية البناء مظبوطة«.

وواصلت مي عمر: «خلصنا تصوير مسلسل علاقة مشروعة في أسوان وراجعين نكمل في القاهرة».

واختتمت مي عمر عن الفنان ياسر جلال: «ملتزم في شغله ونجم كبير جدا ومحترم جدا في اللوكيشن والتمثيل معاه ممتع وبكون مبسوطة».