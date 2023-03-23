امتدح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لأهلي جدة، الكرة السعودية، والتطور الذي شهدته في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه يتوقع قدوم مزيد من النجوم للانضمام إلى الأندية بعدما كان كريستيانو رونالدو، قد انضم للنصر في يناير الماضي.

ونقلت صحيفة "آي ديسكي تايمز" الجنوب أفريقية تصريحات موسيماني، التي قال فيها: "بصراحة كانت فكرتنا غير صحيحة عن الكرة السعودية، أنا سعيد للغاية أن أكون هنا، وأعتقد أن الأفضل لم يأت بعد بالنسبة للكرة السعودية.".

وأضاف: "الدوري السعودي قوي للغاية، هو الأفضل في آسيا، وهذا هو ما يرنو له الأهلي للتواجد مرة أخرى بين الكبار".

يذكر أن موسيماني قاد الأهلي المصري لتحقيق لقب دوري أبطال افريقيا مرتين ومثلهما في السوبر الافريقي، بالإضافة إلى المركز الثالث في كأس العالم للأندية.