 الخميس 23 مارس 2023.. أسعار الدواجن تتراجع 4 جنيهات والبانيه يبدأ من 155 جنيها للكيلو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخميس 23 مارس 2023.. أسعار الدواجن تتراجع 4 جنيهات والبانيه يبدأ من 155 جنيها للكيلو

محمد فوزي
نشر في: الخميس 23 مارس 2023 - 11:19 ص | آخر تحديث: الخميس 23 مارس 2023 - 11:19 ص

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء 4 جنيهات بالمزارع المحلية خلال تداولات اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان، ليهبط سعر الكيلو مسجلا 66 جنيها مقابل 70 جنيها خلال تعاملات أمس، وفقا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، تتراوح أسعار الدواجن للمستهلك النهائي بين 71 و75 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 155 و170 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو الأوراك ما بين 72 و76 جنيها للكيلو.

وأرجع السيد، انخفاض أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم إلى التراجع الشديد في نسبة الطلب، موضحا أن أغلب المستهلكين اشتروا احتياجاتهم خلال الأيام الماضية.

وأضاف السيد أن أسعار الأعلاف مازالت مستقرة عند أعلى مستوياتها، ليتراوح سعر الذرة بين 19 و20 ألف جنيه للطن، ويصل سعر الصويا إلى 36 ألف جنيها للطن.

وبحسب السيد، فإن أسعار البيض مستقرة دون أي تغير مقارنة بتعاملات أمس، مسجلا 96 جنيها لطبق البيض الأبيض، و103 جنيهات للبيض الأحمر.

وذكر أن سعر البيض يتراوح للمستهلك النهائي بين 106 و113 جنيها للطبق بالأسواق المحلية.


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