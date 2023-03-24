جنوب أفريقيا تدعو بوتين لحضور قمة بريكس رغم مذكرة الجنائية الدولية

أكدت جمهورية جنوب إفريقيا دعوتها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة "بريكس" التي تستيضفها في أغسطس المقبل، رغم مذكرة "المحكمة الجنائية الدولية" الصادرة بحقه.

ونقلت وكالة انتر فاكس الروسية الرسمية عن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور قولها للصحفيين، إن "الرئيس بوتين أحد زعماء "بريكس"، وهو مدعو للقمة رغم أن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجائية الدولية تثير القلق".

وأضافت باندور: "في وقت سابق أشرت أكثر من مرة إلى المعايير المزدوجة في القضايا الدولية، وهناك عدد كبير من الدول الأخرى المشاركة في نزاعات، ولم تهتم المحكمة الجنائية الدولية بأحد منها".

ويشار إلى أن روسيا رفضت قرار المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أنها لا تعترف باختصاص المحكمة.

وتعد جنوب إفريقيا واحدة من الدول الـ 123 التي صادقت على "نظام روما الأساسي" للمحكمة، وتعترف باختصاصها.

وأصدرت الجنائية الدولية في لاهاي يوم الجمعة الماضي، مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.