قالت الفنانة رانيا يوسف، إن الفنانة نادية الجندي أكثر نجومية منها، لافتة إلى أن «الجندي» تعمل في المجال الفني منذ ما يزيد عن 50 عامًا، وكانت نجمة جماهير لأكثر من 30 عامًا.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء: «أنا عمري كله كام سنة؟ لسة مأثبتش نفسي زي ما أنا عايزة، هي كان عندها عامل مساعد محمد مختار ينتج لها وتدخل شريكة في الإنتاج وتنتج لنفسها، لكن أنا الحمد لله مكنش عندي عامل مساعد غير ربنا، محدش ساعدني في حاجة».

ولفتت إلى أنها لم تطلب من «مختار» أن يساعدها أو ينتج لها أعمالًا، قائلة إنها لم تركز بعد زواجهما إلا في بناء عائلة وإنجاب الأطفال.

وأوضحت أنها دخلت الفن لحبها للمجال، معقبة: «مش عاوزة حد يساعدني ويبقى له الفضل عليا ويقول جوزها أنتج لها، السكة دي مش سكتي ومش دماغي، طول الوقت بعتمد على النفسي وواثقة في ربنا وإمكانياتي كممثلة وبني آدم».

وأكدت أنها ليست في حاجة لمساعدة أحد سوى الله، متابعة: «محتاجة إن ربنا يساندني وعارف اللي في قلبي، مش محتاجة مساعدة بني آدمين وربنا ما يحوجني لحد أبدا».

وذكرت أن «الجندي» ليست مقياسًا للنجومية، خاصة أنها أنتجت أفلامًا لنفسها، مستطردة: «بكرة الصبح لو اتجوزت رجل أعمال ممكن أخليه ينتج لي بعد ربع ساعة، لكن دي مش دماغي وسكتي، أنا ماشية بمجهودي وبحب الحاجة تبقى صعبة واستمتع بكل حاجة بعملها».