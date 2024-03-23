تموين الإسكندرية: تحرير 115 محضرا لمخابز بلدية مخالفة

وجه المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في بيان اليوم السبت، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصا على المال العام وضبط الأسواق، تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية.

وأجرت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، وإشراف أحمد على رئيس الرقابة، حملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير 36 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمستودع اسطوانات بوتاجاز مخالف، وتحرير محضر لسوبر ماركت دون ترخيص.

وجرى التحفظ على 250 عبوة لبن مختلفة الأصناف، وتحرير 12 محضرالعدم حمل شهادات صحية.

وأجرت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة أماني الجزار رئيسة الرقابة، حملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 32 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقالين تموين مخالفين، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

وقامت إدارة تموين العجمي برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة وفريق العمل التابع لها، بحملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 18 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 12 محضرا لعدم حمل شهادات صحية، وتحرير 11 محضرا لعدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

ونفذت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة، تحت إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، حملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 29 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات؛ للعرض على وكيل النائب العام.