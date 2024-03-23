 رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال وتطوير مبنى قسم وقاية النبات بكلية الزراعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال وتطوير مبنى قسم وقاية النبات بكلية الزراعة

محمود عواد
نشر في: السبت 23 مارس 2024 - 5:43 م | آخر تحديث: السبت 23 مارس 2024 - 5:43 م

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية، اليوم السبت، لكلية الزراعة، لمتابعة أعمال تطوير وتجديد ورفع كفاءة مبنى وقاية النبات بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، ومسئولي الإدارة الهندسية.

وشدد رئيس جامعة بنها، على أهمية استغلال جمبع منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل، مؤكدا الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة معامل الكلية واطمئن على انتظام الدراسة بالكلية وأجرى حوارا مع بعض الطلاب للاستماع لآرائهم حول الدراسة داخل الكلية.


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