قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن أوكرانيا تحولت على أيدي الغرب إلى مركز للإرهاب في أوروبا لمدة 10 سنوات، وذلك في معرض حديثها عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة "كروكوس" بالعاصمة موسكو.

ونقلت وكالة سبوتينك عن زاخاروفا قولها اليوم السبت: «الشيء الرئيسي هو ألا تنسى السلطات الأمريكية كيف ربطت معلوماتها وبيئتها السياسية بين الإرهابيين الذين أطلقوا النار على الناس في «كروكوس سيتي وبين تنظيم داعش الإرهابي». وذلك بعد تقارير تحدثت عن أن واشنطن كانت على علم مسبق باحتمالية تنفيذ عملية إرهابية في روسيا.

وأضافت: «الآن نحن نعرف في أي بلد خطط هؤلاء الأوغاد الدمويون للاختباء من الملاحقة القضائية، أوكرانيا.. البلد نفسه الذي تحول على أيدي الأنظمة الليبرالية الغربية لمدة عشر سنوات إلى مركز لانتشار الإرهاب في أوروبا، متجاوزًا حتى كوسوفو في جنون التطرف».

وأعلنت لجنة تحقيقات روسية عن ارتفاع عدد قتلى هجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو إلى 93.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان. وبدأ إطلاق النار على ما يبدو خلال حفل موسيقي لفرقة (بيكنيك).

وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، مسئوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.