بيسكوف: بوتين يتلقى إفادات عن هجوم المركز التجاري في موسكو منذ الدقائق الأولى

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إبلاغه بالهجوم الإرهابي المشتبه به "منذ اللحظة الأولى"، حسبما أوردت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وأعلنت لجنة التحقيق المركزية الروسية، مساء اليوم، في منشور على تطبيق "تليجرام"، أنها فتحت إجراءات قضائية بشأن عمل إرهابي مشتبه به.

وكانت سفارات غربية قد حذرت مؤخرا من وقوع هجمات إرهابية محتملة في موسكو. وكان الكرملين قد وصف ذلك بأنه استفزاز من الغرب.

وهددت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، (مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي)، المسئولين عن التخطيط للهجوم بالانتقام.

وكتبت عبر قناتها على تطبيق "تليجرام" مساء اليوم: "إن من يقفون وراء هذه الجريمة الفظيعة سينالون العقوبة المستحقة والحتمية".

ووجه عمدة موسكو بإلغاء جميع الفعاليات الكبرى في أعقاب الحادث الذي وصفه بأنه هجوم يشتبه في أنه إرهابي.

وكتب رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين على قناته عبر "تليجرام" أنه تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية والثقافية وغيرها في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في واشنطن اليوم، إنه يتعاطف مع ضحايا الهجوم وعائلاتهم.

ولقي ما لا يقل عن 40 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين فيما يصفه جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (جهاز الأمن الاتحادي إف إس بي) بأنه هجوم إرهابي مشتبه به اليوم على قاعة مناسبات في منطقة موسكو، حسبما ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس.