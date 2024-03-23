روسيا تتصدى لهجمات بطائرات أوكرانية مسيرة

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نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء صباح اليوم السبت، عن ديميتري أزاروف، حاكم منطقة "سامارا" الروسية، على نهر "فولجا" قوله إنه في أعقاب هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية، اشتعلت النيران في مصفاة تكرير نفط أخرى.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق "تليجرام"، تدمير إجمالي 12 طائرة بدون طيار، فوق مناطق "بريانسك" و"بيلجورود" و"فورونيج" و"ساراتوف".

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 11 صاروخا، فوق منطقة "بيلجورود" الحدودية.

وقال الكسندر بوجوماز، حاكم منطقة "بريانسك" على قناته على تطبيق "تليجرام" إنه لم تكن هناك أية إصابات ولا أضرار بسبب الحطام.

وذكرت السلطات أن مصفاتي تكرير نفط في منطقة "سامارا" تعرضتا لهجوم بطائرات بدون طيار. وقال أزاروف إنه لم تكن هناك أية إصابات.

وأضافت صحيفة "فايننشال تايمز" أمس الجمعة أن الولايات المتحدة تريد منع أوكرانيا من مهاجمة منشآت نفط روسية، لتجنب التصعيد وارتفاع أسعار النفط العالمية، في ظل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.