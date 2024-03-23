قالت الفنانة منى زكي، إنها وزوجها الفنان أحمد حلمي يتبادلان القبلات كلما التقيا سواء عند الخروج من المنزل أو العودة؛ لتعليم أولادهما أهمية التعبير عن الحب والمودة وترسيخها في حياتهم.

وتابعت خلال بودكاست‎Big Time» ‎» مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر شاشة‎«MBC1» ‎مساء الجمعة: «إحنا كل ما نشوف بعض ونكون خارجين ونرجع بنبوس بعض؛ علشان نعلم ولادنا يعملوا كدا، واتعودنا على كدا».

وعبرت عن حبها الكبير لزوجها الفنان أحمد حلمي على الرغم من مرور 20 عامًا على زواجهما، واصفة إياه بـ«أفضل رجل قابلته في حياتها بعد والدها».

وأضافت أن «حلمي» كان داعمًا وسندًا كبيرًا لها خلال مواجهتها للانتقادات؛ لأنه يعلم نيتها الحسنة ويقدر طبيعة عملها، حيث كان يذكرها دائمًا بضرورة تجاهل آراء الأشخاص الذين لا يعرفونها ولا تعرفهم خارج مجال الفن.

وأوضحت أن بعض الناس يخلطون بين الفن والإعلام، معتقدين أن الفن هو مجرد وسيلة لتقديم النصائح، بينما الحقيقة أن الفن والإعلام شيئان مختلفان.

وتحدثت عن تجربتها مع الأمومة بعد سن الأربعين، واصفة إياها بالصعبة والمخيفة، قائلة إنها تحاول جاهدة أن تقدم لهم كل ما يحتاجونه وأن تسعدهم، لا سيما أن الشعور بعدم ضمان البقاء مع الأطفال لعمر طويل يشكل عبئًا كبيرًا عليها.

وتطرقت إلى حديثها عن ابنها «سليم» الذي وصفته بأنه شبيه «عادل ابن الناس الكويسين» في مسلسل «سهر الليالي»، حيث يتمتع بأخلاق عالية وذوق رفيع، بينما يشكل شقيقه صاحب الـ7 سنوات مصدر قلق لها بسبب سلوكه وعدم قدرتها على توقع ردة فعله.