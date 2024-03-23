بوتين: هجوم كروكوس عملية إرهابية مخططة تضمنت قتلا جماعيا للمدنيين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هجوم كروكوس عملية إرهابية مخططة تضمنت قتلا جماعيا للمدنيين.

وأضاف في كلمة له، السبت، في اليوم التالي لهجوم مروع في العاصمة موسكو أسقط 115 قتيلا على الأقل، أن المنفذين أطلقوا النار على المدنيين بما في ذلك الأطفال.

وأشار إلى أن ما حدث يشبه ما فعله النازيون من قبل في مشاهد إعدام المدنيين علنًا، موضحًا أن جميع منفذي العملية وداعميهم ستتم معابتهم بشكل عادل.

ولفت إلى أن بلاده ستتعقب كل القوى التي تقف وراء هذا الاعتداء الذي تعرضت له روسيا، مشددا على ضرورة التكاتف ضد الإرهاب الدولي.

وأعلنت لجنة تحقيقات روسية عن ارتفاع عدد قتلى هجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو إلى 143 قتيلا.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان. وبدأ إطلاق النار على ما يبدو خلال حفل موسيقي لفرقة (بيكنيك).

وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، مسئوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.