مصابون بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة

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أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال أغارت على منزل مكون من طابقين في منطقة ميراج شمال مدينة رفح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال بلدة القرارة شمال خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وخلف العدوان الإسرائيلي، 32,070 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لـ74,298 إصابة، في حصيلة غير نهائية، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية.