أيمن يونس يعلق على أنباء انتقال زيزو إلى الأهلي

علق أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق، على أنباء انتقال أحمد مصطفى «زيزو»، جناه الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لصفوف الأهلي.

وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن»: «كل شئ وارد في كرة القدم سواء بانتقال أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك إلى النادي الأهلي أو استمراره وتجديد عقده مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة».

وأضاف:«كل شئ وارد في كرة القدم ولكن ما قيل عن توقيع زيزو للأهلي في الساعات القليلة الماضية مجرد كلام سوشيال ميديا واتوقع انتقاله إلى خارج مصر في الفترة المقبلة وليس الانتقال إلى النادي الأهلي في حال عدم تجديد عقده مع الزمالك».

وتابع:«من وجهة نظري أن أهم بالنسبة لمجلس إدارة نادي الزمالك هو تجديد عقد أحمد سيد زيزو لأنه لاعب مؤثر بدل من التعاقد مع صفقات جديدة ليس لها تأثير أو أهمية داخل الفريق».