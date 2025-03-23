زيارة أمريكية رفيعة إلى جرينلاند بعد تصريحات ترامب بشأن ضمها

تعتزم أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، زيارة جرينلاند، المنطقة الدنماركية ذات الحكم الذاتي، الأسبوع المقبل، حسب إعلان للبيت الأبيض اليوم.

وستزور فانس جرينلاند من الخميس حتى السبت برفقة ابنها ووفد أميركي، لمعاينة مواقع تاريخية، والاطلاع على إرث جرينلاند، ومشاهدة السباق الوطني لزلاجات الكلاب، وفق البيان.

وأضاف البيان: "يسر السيدة فانس والوفد المرافق متابعة هذا السباق المهم والاحتفاء بثقافة جرينلاند ووحدتها".

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، يتحدث دونالد ترامب علنًا عن ضم جرينلاند، حتى إنه رفض استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.

تتمتع المنطقة الشاسعة بموقع استراتيجي في القطب الشمالي، وهي غنية بالموارد المعدنية.

وردًا على سؤال لمراسلي البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر بشأن ضم الجزيرة، قال ترامب: "أعتقد أن ذلك سيحدث"، وفق تقرير لقناة "سكاي نيوز عربية".

يعتبر ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى ضم جرينلاند حفاظًا على أمنها.

وبحسب استطلاعات الرأي، يؤيد معظم سكان جرينلاند الاستقلال عن الدنمارك، لكنهم لا يؤيدون أن تضمها واشنطن.

وخلال ولايته الأولى في البيت الأبيض (2017-2021)، طرح ترامب فكرة شراء جرينلاند من الدنمارك، لكن المسئولين في البلدين أكدوا أنها ليست للبيع.