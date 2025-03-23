وفد جزائري رفيع يزور إثيوبيا لاستكشاف أفاق جديدة للشراكة الاقتصادية

يجري وفد جزائري رفيع المستوى يومي الاثنين والثلاثاء، بزيارة عمل إلى إثيوبيا، لـ"بحث فرص تعزيز التعاون المشترك"، و"استكشاف آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين".

وجاء في بيان لوزارة الطاقة الجزائرية اليوم الأحد، ان هذه الزيارة تأتي متابعة لمخرجات الزيارة الأخيرة لرئيس البلاد عبد المجيد تبون، إلى إثيوبيا، وأنها تندرج "في إطار مساعي الجزائر لتعزيز تعاونها مع الدول الأفريقية، تجسيدًا لرؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تنمية الشراكات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة والاندماج الأفريقي".

وأوضح المصدر أن الوفد يقوده وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب. كما يضم الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة سوناطراك، رشيد حشيشي، والرئيس التنفيذي لشركة انتاج الغاز والكهرباء "سونلغاز"، مراد عجال، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

وأشار إلى أن الوزير عرقاب، يعتزم "عقد لقاءات ثنائية مع عدد من المسئولين الإثيوبيين، من بينهم وزير المناجم والبترول، ووزير الماء والطاقة، ووزير التجارة والاندماج الإقليمي، وذلك لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في مجالات المحروقات، الطاقة، المناجم، والطاقات المتجددة".

كما سيجري عرقاب، لقاءات مع مسئولي عدد من الشركات الإثيوبية، بهدف "استكشاف آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين".