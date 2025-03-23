 فتح الله: أتمنى ألا يعتزل شيكابالا أو عبدالله السعيد بنهاية الموسم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فتح الله: أتمنى ألا يعتزل شيكابالا أو عبدالله السعيد بنهاية الموسم

الشروق
نشر في: الأحد 23 مارس 2025 - 7:08 م | آخر تحديث: الأحد 23 مارس 2025 - 7:08 م

أكد محمود فتح الله، لاعب الزمالك السابق، أنه يتمنى استمرار الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا وعبدالله السعيد، لاعبا الزمالك في الملاعب وعدم اعتزالهما.

وقال محمود فتح الله، في تصريحات إذاعية: "نفسي شيكابالا، يكمل مع الزمالك وميعتزلش، المواهب مع الزمن بتنقرض، عبدالله السعيد، مش هيجي زيه تاني، وشيكابالا، مش هيجي زيه تاني".

وأضاف:" أتمنى شيكابالا وعبدالله السعيد، يكملوا مع الزمالك، لعيبة كبيرة ومبتجيش كتير، ووجودهم مؤثر مع الزمالك".

واختتم تصريحاته قائلا: "وجود محمد الشناوي، حارس الأهلي، وعبدالله السعيد وشيكابالا، في الملاعب يبعطوا قيمة للدوري المصري".

 


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