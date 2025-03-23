منتخب ألمانيا يتأهل لقبل نهائي دوري أمم أوروبا بعد تعادل مثير أمام إيطاليا

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تأهل منتخب ألمانيا لأول مرة للدور قبل النهائي ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم بعد تعادل مثير أمام ضيفه الإيطالي بنتيجة 3 / 3 ضمن منافسات إياب دور الثمانية، اليوم الأحد.

وانتزع الألمان بطاقة التأهل بفضل الفوز ذهابا بنتيجة 2 / 1 في ميلانو، يوم الخميس الماضي، ليتفوقوا بنتيجة 5 / 4 في مجموع المباراتين.

أنهى منتخب ألمانيا الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل نادي بوروسيا دورتموند، متفوقا بثلاثة أهداف سجلها جوشوا كيميتش من ركلة جزاء وجمال موسيالا وتيم كلايندينست 30 و36 و45.

وقلص منتخب إيطاليا الفارق في الشوط الثاني بهدفين لمهاجمه مويس كين في الدقيقتين 49 و69 قبل أن يدرك التعادل بهدف جياكومو راسبادوري من ركلة جزاء في الدقيقة 95.

وسيلعب المنتخب الألماني ضد البرتغال أو الدنمارك في الدور قبل النهائي خلال يونيو/حزيران المقبل.