أحيا المطرب مصطفى كامل سهرة رمضانية استثنائية داخل إحدى الخيام بطريق السويس، وسط حضور نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم كابتن إمام عاشور، وملكة جمال العرب السابقة نسرين نوبير، والإعلامي محمد رمضان وحرمه وسام حواش، والمهندس مصطفى نصر وحرمه الإعلامية شيرين الجوهري.

رافق مصطفى كامل في الحفل المنتج وليد منصور، وكان في استقبالهما منظمو الحفل مروة البدري، وسارة الغنيمي، ومحمد إسماعيل.

وأشعل كامل الأجواء بمجموعة من أغانيه الطربية المميزة، التي تفاعل معها الحضور بحماس، كما شارك بعض الضيوف الاحتفال بعيد ميلادهم، الذي تزامن مع السهرة، ما أضفى المزيد من البهجة والإثارة على الأمسية.



