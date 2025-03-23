سيراميكا كليوباترا يفوز بثلاثية أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

تغلب نادي سيراميكا كليوباترا على ضيفه غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب هيئة قناة السويس جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب سيراميكا كليوباترا.

وتمكن سيراميكا كليوباترا من التقدم في النتيجة بالدقيقة الثانية عن طريق اللاعب محمد عادل، بعد عرضية أرضية قابلها بتسديدة في المرمى.

وفي الدقيقة 55، سجل فريق سيراميكا كليوباترا عن طريق اللاعب مازن ياسر، إثر كرة عرضية، قابلها بتسديدة متقنة في الشباك.

وحصل محمد عادل، لاعب سيراميكا كليوباترا على بطاقة صفراء ثانية وحمراء في الدقيقة 65، قبل أن يحصل يحيى زكريا، لاعب غزل المحلة على بطاقة حمراء أيضًا في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 81، تمكن سيراميكا كليوباترا من تسجيل الهدف الثالث، عن طريق اللاعب فخري لاكاي، إثر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي سيراميكا كليوباترا إلى النقطة الثالثة التي يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بكأس رابطة الأندية، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة الرابعة، التي يحتل بها المركز الثاني.