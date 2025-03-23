محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول قيد محاكمته بتهم فساد

اعتقلت محكمة تركية رئيس بلدية إسطنبول والمنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، أكرم إمام أوغلو، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بصورة رسمية، وأمرت بسجنه حتى صدور القرار النهائي بشأن اتهامه بالفساد.

وكان قد تم اعتقال رئيس بلدية إسطنبول عقب مداهمة منزله في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ما تسبب في إشعال أكبر موجة من المظاهرات في تركيا منذ أكثر من عقد من الزمان، كما تسبب في تعميق المخاوف بشأن الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.

جدير بالذكر أن سجن أكرم إمام أوغلو يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خطوة سياسية لإقصاء منافس رئيسي من السباق الرئاسي المقبل، المقرر في عام 2028.