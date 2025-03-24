اغتيال إسماعيل برهوم عضو مكتب حماس السياسي إثر قصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بخان يونس

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استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، فيما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية تتبع حماس اغتيال إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي لحماس خلال الهجوم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت مبنى الطوارئ في مجمع ناصر الطبي؛ ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، إضافة لاندلاع حريق في المبنى.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن الغارة جوية إسرائيلية استهدفت قسم الجراحة في مستشفى ناصر الطبي بغزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحا "كبيرا" من حماس في منطقة مجمع ناصر الطبي.

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي في بيان نقلته قناة سكاي نيوز عربية: "نفذ الجيش الإسرائيلي و(الشاباك) مؤخرا هجوما استهدف إرهابيا كبيرا في منظمة حماس الإرهابية والذي كان متواجدا في منطقة مستشفى ناصر".

وأضاف "تم تنفيذ الهجوم بعد عملية استخباراتية شاملة واستخدام أسلحة دقيقة مصممة لتقليل الأضرار قدر الإمكان".

وأوضح: "تستخدم منظمة حماس البنية التحتية المدنية على الرغم من المخاطر التي تهدد سكان غزة، إن استخدام مستشفى كمخبأ للتخطيط وتنفيذ الأعمال الإرهابية القاتلة يعد انتهاكا كاملا للقانون الدولي".

وقالت وكالة شهاب التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن عضو المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل برهوم تم اغتياله إثر الغارة التي استهدفت مستشفى ناصر.