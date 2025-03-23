جيش الاحتلال يعترف بشن غارة على مجمع ناصر الطبي: استهدفنا قياديا بحماس

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشن غارة جوية على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال بيان لجيش الاحتلال، مساء الأحد، إنه استهدف قياديًّا بارزًا في حركة حماس داخل منطقة مجمع ناصر الطبي، زاعمًا بأنه كان يقيم في المستشفى.

وادعى جيش الاحتلال بأنه تنفيذ الهجوم بعد عملية استخباراتية شاملة وباستخدام أسلحة دقيقة مصممة لتقليل الأضرار التي تلحق بالبيئة قدر الإمكان. علمًا بأن هذه المزاعم دائمًا ما تروج لها إسرائيل عند مهاجمة أهداف مدنية.

وكرر جيش الاحتلال اتهامات - سبق أن وجهها ولم يستطع إثباتها - تدعي أن حركة حماس تستخدم البنى التحتية المدنية وتعرض سكان غزة للخطر بقسوة.

يُشار إلى أن مصادر فلسطينية تحدثت عن استشهاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم أثناء تلقيه العلاج في مستشفى ناصر بخان يونس إثر غارة جوية إسرائيلية.

بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال استهدفت مبنى الجراحات داخل مجمع ناصر الطبي، والذي يضم العديد من المرضى والجرحى، مؤكدة أن الغارة أحدثت حريقًا كبيرًا في المكان.