أعلنت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي يوم الخميس المقبل، بعدة مناطق؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها اليوم، أنه سيجري قطع التيار الكهربائي عن منطقة فيلات حي النور، ومحطة بنزين موبيل، والمعهد الأزهري، بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وأشارت إلى أن المناطق التي تتأثر بالصيانة سيجري قطع التيار الكهربائي عنها بالتتابع حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة الانقطاع، لحين استقرار التيار الكهربائي.



