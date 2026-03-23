البحرين ترحب ببيان مجموعة السبع حول الهجمات الإيرانية وأمن الطاقة في مضيق هرمز

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب مملكة البحرين بالبيان المشترك الصادر عن دول مجموعة السبع والمفوضية الأوروبية، الذي أكدوا فيه دعمهم لأمن وسيادة وسلامة الدول الشريكة في المنطقة في مواجهة الهجمات غير المبررة التي تقوم بها إيران ووكلاؤها، وإدانتهم الشديدة للهجمات الإيرانية المتهورة وغير المبررة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة، في دول مجلس التعاون والأردن والعراق، مؤكدين حق الدول في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، بما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأشادت الوزارة بما تضمنه بيان دول مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، والذي تعهدوا فيه بالدفاع عن إمدادات الطاقة وسط تصاعد التهديدات البحرية في مضيق هرمز، واستعدادهم لتنفيذ التدابير اللازمة لاستقرار أسواق الطاقة العالمية، محذرين من تزايد عدم الاستقرار في مضيق هرمز كممر دولي حيوي للنفط والغاز الطبيعي المسال، وضرورة ضمان سلامة العبور التجاري في المضيق، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

ونوهت وزارة الخارجية بتجديد مجموعة السبع تأكيداتها بأن لا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، ومطالبتها لإيران بوقف برنامجها للصواريخ الباليستية، وإنهاء أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وعلى الصعيد العالمي.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات بمسيّرات وصواريخ إيرانية، تقول طهران إنها تستهدف من خلالها قواعد أمريكية في المنطقة رداً على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها المستمرة منذ ذلك اليوم.

غير أن هذه الهجمات ألحقت أضراراً بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.