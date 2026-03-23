حزب الله ينفذ سلسلة هجمات بالمسيّرات والصواريخ ويستهدف منظومة الدفاع الجوي بمستوطنة معالوت ترشيحا

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأشار حزب الله اللبناني في بيان قبل قليل، إلى استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة للمرة الرابعة بسرب من المسيّرات الانقضاضية، عند الساعة 15:00 من يوم الاثنين الموافق 23/03/2026.

كما لفت إلى استهداف تجمع لجنود الاحتلال في خربة المنارة مقابل بلدة حولا الحدودية برشقة صاروخية، وذلك عند الساعة 15:10، بالإضافة إلى استهداف تجمع آخر في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال للمرة الثانية بسرب من المسيّرات الانقضاضية في التوقيت نفسه.



وذكر أن عند الساعة 15:15 استهدف مجاهدوه تجمعا لجنود الاحتلال في ثكنة يفتاح بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

وتابع أن المقاومة استهدفت تجمعا للجنود في موقع إبل القمح بسرب مسيّرات، عند الساعة 15:2، تلاه في الوقت نفسه استهداف موقع هضبة العجل للمرة الثالثة بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

وأضاف أن عند الساعة 16:30، تم استهداف تجمع للجنود في الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدودية للمرة الثانية بسرب مسيّرات انقضاضية.

وأعلن عن استهداف منظومة الدفاعات الجوية في مستوطنة معالوت ترشيحا بسرب مسيّرات عند الساعة 18:15، وبالتزامن مع ذلك تم استهداف تجمع للجنود في محيط مبنى بلدية الناقورة للمرة الثانية بصلية صاروخية.