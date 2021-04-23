الأرجنتين تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات بسبب كورونا

سجلت الأرجنتين رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا والذي تواجه البلاد موجته الثانية من التفشي.

وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية يوم الخميس إن البلاد سجلت 537 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما تم الإبلاغ عن 27 الفا و 216 إصابة جديدة خلال نفس الفترة، وهي تماثل أحد أعلى الأرقام اليومية التي شهدتها البلاد في العام الماضي.

وحتى الأن شهدت البلاد إصابة ما مجموعة حوالي 8ر2 مليون شخص بالفيروس، وتوفي أكثر من 60 ألف مريض حتى الآن منذ بدء الجائحة.

وفرضت الحكومة الأرجنتينية قبل أسبوع إجراءات إغلاق وقيودًا جديدة في أجزاء كبيرة من البلاد. وهناك حظر تجول في منطقة بوينس آيرس الكبرى بين الساعة 8 مساءً والساعة 6 صباحًا.

وكانت الاستثناءات الوحيدة هي للعاملين في القطاعات الضرورية.

كما تم حظر جميع المناسبات الاجتماعية والرياضية والثقافية والدينية التي تقام داخل أماكن مغلقة، بالإضافة إلى إغلاق المدارس ورياض الأطفال حتى نهاية الشهر الجاري.